Juve, Tardelli: "Vlahovic il miglior acquisto. Chi arriva meglio? Dico..."

Marco Tardelli, ex giocatore bianconero, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per parlare della Juve in vista del match contro l'Inter

Marco Tardelli, ex giocatore bianconero, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport per parlare della Juve, che al rientro dopo la sosta affronterà l’Inter di Chivu. Ecco le sue parole: “La nuova versione bianconera mi piace molto. Le fortune della nuova Juve passano da Vlahovic: non ho dubbi, se l’attaccante serbo comincia a fare quello che sa la sua stagione, e quella dei compagni, sarà ricca di soddisfazioni.

Pare più libero di testa e meno ossessionato dal far qualcosa di buono a ogni tocco. Merito della sua serietà, e non solo. Tudor è stato bravo e intelligente a creare il giusto rapporto di stima e rispetto con Dusan, anche in un momento non facile e dal destino incerto per il centravanti.

Chivu è giovane e conosce il calcio: raccogliere l’eredità di Inzaghi non è facile, ma credo che possa entrare in sintonia con uomini e ambiente. Tudor conosce l’ambiente. E non è una frase fatta. Ambiente dove conta vincere? Alla Juve va così, da sempre. È una squadra seria. Sa che si può arrivare ai tre punti anche senza rubare l’occhio: sintomo di solidità. Nel calcio si vince con equilibrio e dando il giusto peso alla fase difensiva.

Imprevedibilità contro solidità? Leggendo i numeri degli ultimi arrivati alla Juve sì, ma poi la risposta la dà il campo. Subito un messaggio al campionato? Se vincono i bianconeri, sì. Nel caso, convinzione che la strada è quella giusta. E, quindi, autostima al punto più alto. L’Inter non vive di alti o bassi: stiamo parlando di un gruppo consapevole di ciò che ha costruito in questi anni. E Chivu aggiungerà qualcosa.

E Vlahovic? Torno al punto di partenza: il miglior acquisto è lui. E, ora, avrà la possibilità di sfruttare ciò che gli altri creeranno. Chi se la passa meglio in vista della partita? Faccio un nome: Bremer. Dà sicurezza al gruppo che lo aspettava con impazienza: se hai uno come lui, la fase difensiva ne guadagna in ogni azione.

L’ho detto prima: questa Juve sta dimostrando di saper vincere anche quando serve pragmatismo. Ed è una virtù perché, alla fine, se arrivi davanti a tutti avrai giocato il calcio giusto. Direi Napoli rinforzato: al di là dell’infortunio di Lukaku, mi sembra che Conte abbia a disposizione due squadre. E direi anche che mi aspetto un bel po’ di incertezza. Juve-Inter come finisce? Non so. Ma se avranno la meglio i bianconeri…”