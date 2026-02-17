Juve, Tardelli a Rai Sport: “Gesto di Bastoni? Ecco cosa ne penso”

Le parole dell'ex calciatore della Juventus rilasciate negli studi di Rai Sport: il suo pensiero sull'espulsione di Kalulu

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus, direttamente negli studi di Rai Sport ha offerto il proprio pensiero riguardo al cartellino rosso ricevuto da Kalulu nella precedente gara disputata dai bianconeri contro l’Inter. Queste le sue parole riguardo a tale episodio arbitrale:

“Ho trovato abbastanza brutta la cosa di Bastoni. Ha fatto una cosa che rovina il calcio. Le sue urla per festeggiare il rosso di Kalulu sono ignobili. Hanno perso tutti: arbitri, VAR, giocatori e società. Bisogna fare veramente qualcosa. La più grande stupidità l’ha fatta il VAR, non venitemi a dire che c’è un protocollo. Se esiste su una cosa del genere è una cretinata, hai rovinato e falsato un campionato. Se lo vanno a vedere è normale che tolgano il giallo.

Cosa penso del gesto di Bastoni? Bastoni sapeva di aver simulato e ha fatto quella scena dopo, è la cosa più brutta, è una cosa ancora più drammatica. Lui veste la maglia della Nazionale, è quanto di più brutto ha fatto nella sua carriera. Perché non gli danno tre giornate di squalifica? Mi preoccupano gli arbitri e che i calciatori facciano queste sceneggiate. Bastoni lo manderei in Nazionale, ne abbiamo bisogno, ma ci va con la testa bassa. Non ha avuto il coraggio di chiedere scusa e questa è la cosa più brutta. Doveva rimediare. Se uno si butta lo devono ammonire. Il problema è che non c’è la prova tv”.