Juve, Tardelli: “Andrea Agnelli amava il club. Società in confusione”

In diretta Rai, Marco Tardelli, ex giocatore della Juve, è intervenuto per parlare della società e in particolare del presidente bianconero

Intervenuto negli studi Rai, Marco Tardelli – ex giocatore di Juve e nazionale – parla della crisi della squadra bianconera, attribuendo le maggiori responsabilità alla società ed alla proprietà del club: “È andato via Allegri, è andato via Motta e andrà via Tudor. Forse a essere in confusione è la società. Forse il proprietario della Juventus non sa dove deve stare. Si deve rivalutare Andrea Agnelli. Perché Andrea Agnelli era uno che amava la Juventus e voleva la Juventus”.