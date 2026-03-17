Juve, tanti auguri a Giovanni Trapattoni. Il messaggio su X

La Juve augura un buon compleanno a Giovanni Trapattoni, di seguito le sue parole: “L’allenatore con più presenze in panchina nella storia bianconera. Tanti auguri Trap!” Con la Signora Trapattoni ha vinto 7 scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Coppe Uefa, 1 Coppa delle Coppe, 1 Supercoppa Europea, 1 Coppa dei Campioni ed 1 Coppa Intercontinentale.
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