Juve, Tancredi Palmeri: “Stupito dalle parole di Motta su Luiz”

Tancredi Palmeri ha commentato le dichiarazioni di Thiago Motta, allenatore della Juventus, a proposito del centrocampista Douglas Luiz

A Sportitalia, Tancredi Palmeri si è espresso sulle parole in conferenza stampa di Thiago Motta a proposito del centrocampista della Juventus, Douglas Luiz. Ecco cosa ha detto: “Il giocatore che più di tutti ha bisogno di essere lanciato, rilanciato, è Douglas Luiz. Ora ognuno ha il suo carattere, tanto Thiago Motta, quanto Douglas Luiz, quindi non mi permetto di indagare, ma Douglas Luiz non è stato in Nazionale, sono mancati in tanti del gruppo Juventus durante questa pausa. Quindi boh, magari mi sbaglio, sono dinamiche interne, ma forse mi sarei aspettato che Motta dicesse: ‘Ho parlato con Douglas Luiz, abbiamo avuto il tempo di relazionarci. Un conto quando ne hai 25-30 da allenare, ma adesso ne avevi 12 magari avevi più tempo per parlare”.

Tancredi Palmeri: “Ora serve una Juve brutta e cattiva”

Successivamente, nel proprio editoriale su Sportitalia.com, il giornalista ha analizzato la sfida della Juventus alla Lazio: “La Juventus dovrà essere sporca e cattiva. Ben 7 assenze hanno colpito la Juventus, inclusa quella grave di Bremer, che influenzerà negativamente la stagione a lungo termine. Nonostante ciò, la Juventus può comunque schierare una squadra di livello scudetto con 10 degli 11 titolari, dimostrando la qualità della sua rosa al pari di Inter e Napoli. Tuttavia, le alternative a disposizione ora scarseggiano, e la Juventus ha perso 8 punti contro Empoli, Cagliari, Roma e Napoli in casa. I margini di manovra sono esauriti, la Lazio gioca in casa, e Thiago Motta, consapevole delle assenze della Juventus, saprà organizzare una partita difficile contro una Lazio talentuosa ma inesperta. Perché il Napoli non aspetta”.