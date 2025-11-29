Juve, Tacconi a La Gazzetta: "Di Gregorio? L'importante è che reagisca alle critiche. Yildiz..."

In un’intervista rilasciata ai taccuini de La Gazzetta dello Sport Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha parlato del recente momento che stanno vivendo i calciatori di mister Spalletti. Questa l’intervista completa:

“È stato bello rivedersi. Spalletti ha reso il momento piacevole dicendo ai suoi ragazzi che per far bene basterebbe prendere un quarto dei presenti che hanno vinto tutto nella storia della Juve. Non ci vedevamo da un po’, mi ha fatto molto piacere rivedere Platini che mi aveva mandato un bel messaggio qualche tempo fa. Anche lui ha scherzato un po’, vedendo me e Cabrini in stampelle ha detto: “Ma come abbiamo fatto a vincere con questi qua…?”. In effetti con quel gruppo abbiamo vinto dei trofei importanti e tutte le volte è una grande festa fra noi. In più abbiamo avuto la possibilità di salutare i ragazzi, di dare loro una bella scossa. E abbiamo visitato la Continassa che è stupenda”.

Avete parlato con Spalletti?

“Mi ha fatto una buona impressione: è simpatico, divertente. Abbiamo parlato un po’ del momento, ha detto che sta studiando la situazione per potere intervenire nel modo migliore. Sono convinto che possa diventare un uomo Juve anche lui, anche se non è facile subentrare in corsa. Ma ho visto la sua passione, ha soprattutto voglia di vincere. Un allenatore che parla così è già dentro, si vede già una maggiore organizzazione”.

Il successo in casa del Bodo Glimt può avviare una nuova scalata?

“Vincere aiuta vincere, e il risultato maturato in Norvegia sicuramente può dare fiducia. Considerato che la Juve era partita molto male in Champions, una vittoria del genere, arrivata con una rimonta, può dare una bella spinta”.

Vlahovic, Openda, Jonathan David: l’assenza di gerarchie è stata un problema per l’attacco?