Juve, Tacchinardi: “Vlahovic recupero fondamentale. Fagioli non distrarrà”

Tacchinardi ha parlato dell'importanza del ritorno di Vlahovic alla Juventus, mentre il caso Fagioli non dovrebbe influenzare i bianconeri

In attesa dell'inizio di Milan-Juventus, in programma domenica 22 ottobre alle ore 20.45, Alessio Tacchinardi ha parlato del match lato bianconero. L'ex calciatore ha spiegato quali siano i suoi auguri per l'incontro di San Siro: