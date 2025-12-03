Juve, Tacchinardi su David:” Mi sembra più in fiducia di Openda”

L’ex giocatore bianconero, Alessio Tacchinardi, ha parlato ai microfoni di Mediaset in merito alla gara di ieri sera. Di seguito le sue parole su David:
”David non è partito molto bene, ma nel corso della gara è migliorato. È un giocatore con delle caratteristiche particolari che in area di rigore lo rendono pericoloso. Probabilmente non è il tipo di calciatore che attacca la profondità, ma di sponda e a far salire la squadra è molto bravo. È stato anche sfortunato che gli hanno annullato un gran gol.
Al momento lo vedo più in fiducia di Openda, che è vero che ha giocato poco, ma non l’ho visto particolarmente partecipe nelle manovre offensive della Juventus. Quindi al momento punterei su David”. Queste le parole di Tacchinardi.