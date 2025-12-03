Juve, Tacchinardi su David:” Mi sembra più in fiducia di Openda”

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di Mediaset per fare il punto sulla situazione attaccanti in casa Juve.

Di seguito le sue parole su David:

”David non è partito molto bene, ma nel corso della gara è migliorato. È un giocatore con delle caratteristiche particolari che in area di rigore lo rendono pericoloso. Probabilmente non è il tipo di calciatore che attacca la profondità, ma di sponda e a far salire la squadra è molto bravo. È stato anche sfortunato che gli hanno annullato un gran gol.

Al momento lo vedo più in fiducia di Openda, che è vero che ha giocato poco, ma non l’ho visto particolarmente partecipe nelle manovre offensive della Juventus. Quindi al momento punterei su David”. Queste le parole di Tacchinardi.