Juve, Tacchinardi: “Spalletti sta facendo un qualcosa di straordinario”

Le dichiarazioni rilasciate da Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, a Sportmediaset: il suo pensiero sul periodo dei bianconeri

Alessio Tacchinardi, ex giocatore della Juventus, a Sportmediaset ha espresso il proprio parere riguardo al recente periodo che sta attraversando la squadra bianconera di Luciano Spalletti e della grande prestazione offerta contro il Parma. Queste le sue parole riguardanti:

“A Parma ha vinto strameritatamente. Una Juve dominante per 90 minuti: quello sta facendo spesso, tranne la battuta d’arresto nel pareggio con il Monaco in Champions League. Però ha giocato con grandissima personalità. Secondo me Spalletti sta facendo un qualcosa di straordinario. Da quando è arrivato solo l’Inter ha fatto più punti e solo l’Inter ha fatto più gol. Quindi, da quando l’ha presa ad oggi, è cresciuta in maniera impressionante. L’unico, secondo me, problema che ha oggi la Juve è che ha gli undici titolari, però pochissime alternative.

Miretti, forse Cabal, ma il resto non sta seguendo: l’abbiamo visto anche in Champions League. Oltre ai risultati, che sono sotto gli occhi di tutti, escluso Cambiaso che è in calo e Koopmeiners, c’è una rivalutazione di tutti i giocatori, singolarmente. Io credo che piano piano rivaluterà anche Zhegrova; anche altri che stanno faticando un po’, però piano piano, non finisce adesso la stagione. Abbiamo visto una Juve che appena cambia qualcosa abbassa molto il suo livello”.