Juve, Tacchinardi: “Difesa bassa e contropiede. Allegri è questo, va accettato”

Intervenuto ai microfoni di dotsport.it l'ex Juve Alessio Tacchinardi ha analizzato il modo di giocare della squadra di Allegri: "Se mi piace Allegri? Lui è questo. Piaccia o non piaccia. La società deve fare delle valutazioni e capire se si vuole continuare con la sua filosofia. Ma lui è quello che rende la squadra sorniona, la tiene bassa e gioca in contropiede. Se piace, bene. Ma va accettato per quel che è". Con la squadra a disposizione Allegri sta cercando di tirare fuori il meglio possibile ma è difficile fare molto di più. Chi lo critica forse dovrebbe farsene una ragione...