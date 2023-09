Juve, Szczesny verso il rinnovo: trattativa ben avviata

Per il reparto portieri della stagione 2024/25 potrebbero non esserci novità in casa Juventus. Volontà comune tra club bianconero e Wojciech Szczesny sembrerebbe quella di proseguire insieme anche per la stagione che verrà. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la volontà della società sarebbe quella di prolungare di un anno l'attuale contratto in scadenza nel 2025.