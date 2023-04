Juve, Szczesny rassicura sui social: “È stato spaventoso ma sto bene”

Una fitta al petto, le lacrime e tanta paura: il cambio nel corso di Juve-Sporting aveva fatto pensare al peggio per Szczesny. Il portiere polacco è stato subito sottoposto a ECG che per fortuna ha avuto esito negativo. Soltanto uno spavento quindi. Sul suo profilo Instagram il portiere della Juve ha scritto: “Beh, è stato spaventoso. Grazie a tutti per i vostri messaggi gentili e gli auguri di pronta guarigione. Sto bene, sperando di tornare il più presto possibile in campo. Grazie allo staff medico dell’Allianz Stadium per il supporto e a Mattia Perin per essere stato il nostro eroe”.