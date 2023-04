Perin sontuoso e decisivo: altro clean sheet europeo per la Juve

Guai a chiamarlo secondo portiere: Mattia Perin è un 'primo e mezzo' verrebbe da dire. Sono poche le squadre come la Juventus a poter contare su un reparto di portieri così forte e così affiatato. Ne è la prova l'intervista nel post-partita: nessuna invidia ma rispetto delle gerarchie e un legame di amicizia che va al di là del campo. Szczesny e Perina fine partita, abbracciati, raccontano di come si siano spartiti il lavoro, un tempo per parte.