Juve, svolta per il nuovo direttore sportivo: ecco chi sarà

La dirigenza della Juve, guidata da Damien Comolli, ha trovato il profilo giusto per il ruolo di direttore sportivo

Nella conferenza stampa di presentazione di Luciano Spalletti, neo tecnico della Juve, aveva preso la parola anche il DG Comolli. Il dirigente francese ha parlato di essere vicini all’obiettivo, con i nomi della lista che sono pian piano diminuiti. Il nome, chiaramente, è quello di Marco Ottolini.

La dirigenza bianconera non ha mai nascosto la sua preferenza per l’ex DS rossoblù, considerato il profilo ideale per il suo passato in bianconero e per l’ottimo lavoro svolto in Liguria. Tuttavia, la Vecchia Signora aveva tenuto aperte diverse piste alternative, soprattutto profili internazionali in linea con la visione del nuovo AD, come Diego Lopez (ex Lens), Johannes Spors (Southampton) e Domenico Teti (Wolverhampton).

Ottolini ha già lavorato in bianconero come osservatore, a stretto contatto con Claudio Chiellini (fratello di Giorgio), occupandosi dei calciatori in prestito e dei rapporti con le società inserite nel progetto Club 15. Al Genoa poi ha dimostrato di saper stare anche in prima linea, operando per nome e conto di una proprietà straniera con buone intuizioni.

Alla Continassa non sarà un direttore sportivo tradizionale, bensì un pezzo importante della squadra dirigenziale che opera a supporto di Comolli e di Giorgio Chiellini, responsabile delle strategie del club: insieme a François Modesto, che ricopre il ruolo di direttore tecnico, Ottolini sarà un braccio operativo del club con una visione privilegiata sul mercato e sul reclutamento.