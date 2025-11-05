Juve, svolta per il direttore sportivo: Ottolini è ad un passo

Per molto tempo la dirigenza della Juve ha cercato il direttore sportivo. Adesso, dopo le parole di Comolli nella conferenza di presentazione di Luciano Spalletti, la scrematura sembra essere arrivata al termine. Secondo quanto risulta alla nostra redazione, infatti, Marco Ottolini è ad un passo dalla Signora.
In questa scelta, un ruolo fondamentale lo ha ricoperto la linea della continuità e della conoscenza dell’ambiente. Entro la fine della pausa nazionali, dunque, Ottolini dovrebbe essere presentato come il nuovo ds della Juventus: dovrà già iniziare prepararsi per la finestra invernale di mercato.