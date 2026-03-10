Juve, Summer Camp 2026: aperte le iscrizioni!

Come ogni anno, la Juve apre ai piccoli tifosi bianconeri di tutto il mondo la possibilità di allenarsi nei campi della prima squadra

Tramite una nota ufficiale, la Juve ha comunicato l’apertura delle iscrizioni per i Summer Camp dedicati ai piccoli bianconeri. Di seguito il messaggio della società: “Vivere un’estate all’insegna del divertimento, dell’amicizia e, soprattutto, dei colori bianconeri: gli Juventus Summer Camp 2026 sono pronti a partire, le iscrizioni sono aperte!

Un’opportunità unica per ragazzi e ragazze che desiderano immergersi totalmente nel mondo Juventus per una o due settimane. Non si tratta solo di calcio: è un’esperienza pensata per essere indimenticabile, combinando allenamenti di alto livello sul campo a momenti di svago e condivisione.

LE DATE E I PROGRAMMI

Il fischio d’inizio degli Juventus Summer Camp è fissato per il prossimo 21 giugno e le attività proseguiranno per tutta l’estate, fino al 1° agosto. Ogni partecipante potrà scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze, contando su uno staff altamente qualificato e l’adozione delle metodologie di allenamento che caratterizzano il mondo Juventus Academy.

LE LOCATION: DALL’ITALIA AL REGNO UNITO

Quest’anno l’offerta si fa ancora più ricca, con mete prestigiose e strutture d’eccellenza:

Torino: il cuore del mondo bianconero ospiterà le formule Masterclass, Vinovo ed Elite, per chi vuole respirare l’aria dei campioni a due passi dall’Allianz Stadium;

Sestriere: per un ritiro ad alta quota, circondati dalle montagne;

Chianciano Terme: una location immersa nel verde della Toscana;

Roncegno: la meta ideale per chi cerca natura e sport in Trentino;

Bath (UK): per un’esperienza internazionale; qui, oltre al calcio, i ragazzi potranno seguire percorsi speciali per l’apprendimento della lingua inglese con insegnanti madrelingua.

COME ISCRIVERSI

Per assicurarti un posto e scoprire tutti i dettagli relativi a turni, prezzi e kit ufficiali, visita la sezione dedicata sul sito degli Juventus Summer Camp. I posti sono limitati: non perdere l’occasione di far parte della squadra! L’estate più bianconera di sempre ti aspetta. Sei pronto a scendere in campo?”