Juve, Summer Camp 2026: aperte le iscrizioni!

Tramite una nota ufficiale, la Juve ha comunicato l’apertura delle iscrizioni per i Summer Camp dedicati ai piccoli bianconeri. Di seguito il messaggio della società: “Vivere un’estate all’insegna del divertimento, dell’amicizia e, soprattutto, dei colori bianconeri: gli Juventus Summer Camp 2026 sono pronti a partire, le iscrizioni sono aperte!
Un’opportunità unica per ragazzi e ragazze che desiderano immergersi totalmente nel mondo Juventus per una o due settimane. Non si tratta solo di calcio: è un’esperienza pensata per essere indimenticabile, combinando allenamenti di alto livello sul campo a momenti di svago e condivisione.
LE DATE E I PROGRAMMI
Il fischio d’inizio degli Juventus Summer Camp è fissato per il prossimo 21 giugno e le attività proseguiranno per tutta l’estate, fino al 1° agosto. Ogni partecipante potrà scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze, contando su uno staff altamente qualificato e l’adozione delle metodologie di allenamento che caratterizzano il mondo Juventus Academy.
LE LOCATION: DALL’ITALIA AL REGNO UNITO
Quest’anno l’offerta si fa ancora più ricca, con mete prestigiose e strutture d’eccellenza:
Torino: il cuore del mondo bianconero ospiterà le formule Masterclass, Vinovo ed Elite, per chi vuole respirare l’aria dei campioni a due passi dall’Allianz Stadium;
Sestriere: per un ritiro ad alta quota, circondati dalle montagne;
Chianciano Terme: una location immersa nel verde della Toscana;
Roncegno: la meta ideale per chi cerca natura e sport in Trentino;
Bath (UK): per un’esperienza internazionale; qui, oltre al calcio, i ragazzi potranno seguire percorsi speciali per l’apprendimento della lingua inglese con insegnanti madrelingua.
Per assicurarti un posto e scoprire tutti i dettagli relativi a turni, prezzi e kit ufficiali, visita la sezione dedicata sul sito degli Juventus Summer Camp. I posti sono limitati: non perdere l’occasione di far parte della squadra! L’estate più bianconera di sempre ti aspetta. Sei pronto a scendere in campo?”