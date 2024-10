Juve, Stramaccioni: "Fagioli? Intrigato dal suo percorso da regista" - JuveNews.eu

Le parole di Stramaccioni e Adani sul centrocampista della Juve Nicolò Fagioli: futuro da regista per lui?

Dopo il difficile percorso di recupero a seguito dello scandalo scommesse Nicolò Fagioli si è ripreso la Juve e ora anche l’Italia. Il centrocampista bianconero, infatti, dovrebbe essere titolare nella sfida tra la Nazionale di Spalletti e Israele, valida per la Nations League e in programma questa sera alle 20:45. Intervenuto nel corso de La Domenica Sportiva Stramaccioni ha detto: “Sono molto intrigato da questo possibile percorso da regista di Fagioli, l’aveva fatto anche alla Juventus nella partita di Genova. E’ in crescita ma ancora non è al livello che vorrebbe il commissario tecnico. Potrebbe essere una scelta anche per creare un altro profilo in quella posizione“.

Juve, le parole di Adani su Fagioli

Su Fagioli Lele Adani ha poi aggiunto: “Fagioli è un giocatore molto fine in campo, con visioni e una tipologia di tocco, di accompagnamento, molto evoluto. Ma io quando guardo l’Italia non guardo così tanto il ruolo, abbiamo 8-10 giocatori che sono tutti costruttori. Fagioli deve inserirsi in una intelaiatura che sta dando i suoi frutti e abbiamo visto in una interpretazione molto positiva di Raspadori nella gara d’andata, faceva di fatto il regista offensiva. L’Italia costruisce e rifinisce con più calciatori”.