Juve, Stramaccioni a DAZN: “Spalletti è un condottiero”

L’opinionista e telecronista Andrea Stramaccioni ha elogiato l’operato di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera.

Nel post gara di Parma-Juventus, dagli studi di DAZN ha parlato Andrea Stramaccioni. Quest’ultimo ha espresso la sua opinione sul lavoro che sta svolgendo mister Luciano Spalletti. Leggiamo le sue dichiarazioni:

“Spalletti è un condottiero, sa sempre qual è la strada. Bremer nel post-partita fa capire quanto sia importante perché è un perfezionista, cioè anche quando le cose vanno bene lui applaude ma poi fa capire che bisogna migliorare, come ha fatto con Yildiz nel primo tempo dopo il gol. Poi c’è la crescita di David. Ricordate cosa disse Spalletti dopo quel rigore sbagliato? Io ricordo la protezione a David da parte di Spalletti. E dopo quel rigore lì David ha fatto quattro gol in cinque partite.

Spalletti all’inizio ha sperimentato un pochino, ricordo ad esempio la partita di Napoli, con Koopmeiners terzo di difesa e Neres che gli va subito via e fa gol. L’intelligenza dell’allenatore è arrivare, cercare di prendere il materiale umano, provare e poi andare in una direzione chiara, ossia quella della difesa a quattro, ma con fluidità moderna grazie anche a un calciatore come McKennie che a volte vediamo fare il quinto praticamente”. Queste le parole di Stramaccioni.