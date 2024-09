Juve, Stojanovic: “Vlahovic ha rifiutato offerte migliori da altri club”

Aleksandar Stojanovic ha parlato dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic: per il giornalista, il serbo potrebbe rinnovare con la Juve

Intervistato per TJ, Aleksandar Stojanovic, giornalista di RTS al seguito della nazionale, ha parlato dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole: “Le persone sono solidali e cercano di essere realiste, nessuno può mettere in dubbio la sua dedizione e la sua volontà di avere successo e aiutare la Juventus a vincere. Qui, però, non sappiamo molto della situazione, ma questo è senz’altro meglio per Dušan e la Juve. Quando giochi per la Juventus e non vinci, ovviamente non puoi aspettarti che si dicano molte cose positive su di te. Tuttavia, per quanto ne so di Dušan Vlahović, è lui il più critico nei confronti di se stesso. È pienamente consapevole della situazione e conosco la sua risposta: lavorerà ancora di più. Ma permettimi di dire una cosa”.

Stojanovic: “Solo due under 2000 meglio di Vlahovic”

Il giornalista ha proseguito: “Non so quanto la statistica sia accurata, ma conosci la classifica dei giocatori nati nel 2000 e successivi per numero di gol? Erling Haaland: 264 gol, Jonathan David: 153 gol. Dušan Vlahović: 108 gol, Vinicius Jr: 107 gol, Julián Álvarez: 100 gol. Questa stagione ha partecipato al 33% dei gol della Juve. Quindi, dovrebbe pensare a cosa può migliorare. Ma noi come media e pubblico dovremmo pensare anche a cosa possono migliorare gli altri. Tifosi? Rispetto e comprendo le loro grandi aspettative, ma sappiano che ha rifiutato offerte ancora più redditizie perché ritiene che la Juventus sia il club giusto, il progetto giusto e il miglior campionato, paese e ambiente in cui essere al momento. Finché la pensa così, resterà. Naturalmente, anche la Juve deve essere soddisfatta del suo rendimento”.