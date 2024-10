Juve-Stoccarda, Fagioli: "Oggi messi un po' male in campo..."

Al termine della partita persa all'Allianz Stadium contro lo Stoccarda in Champions, ha parlato il centrocampista della Juve, Nicolò Fagioli

Intervistato ai microfoni di Sky Sport nel post match della sconfitta in Champions League contro lo Stoccarda ha parlato il centrocampista della Juventus, Nicolò Fagioli. Ecco le sue parole: “Loro sono partiti subito forte all’inizio, hanno tenuto più palla e l’hanno tenuta bene. Ci sono stati episodi che hanno condizionato la partita però dobbiamo lavorare per fare meglio. Contraccolpo? Nessuno. Ora torniamo a lavorare e pensiamo all’Inter. È ovvio che la sconfitta fa male, la prima sconfitta stagionale, ma loro hanno meritato.

Dobbiamo analizzare questa sconfitta e preparare al meglio l’Inter, Loro occupavano bene la parte centrale del campo, siamo andati un po’ in confusione, non riuscivamo a trovare passaggi tra le linee e facevamo fatica ad andare in avanti. È logico che abbiamo tutti caratteristiche diverse e dobbiamo essere in grado ognuno di dare il meglio in campo. Oggi eravamo messi un po’ male in campo, soprattutto nel primo tempo eravamo troppo larghi e abbiamo fatto fatica. Loro hanno molta qualità. L’abbiamo preparata con gli esterni molto alti, i centrocampisti dovevano dare equilibrio alla squadra e far alzare i terzini che dovevano spingere. Loro hanno coperto bene gli spazi, dovevamo andare sugli esterni. Ci siamo riusciti poco, forse è stata lì la chiave della partita”.