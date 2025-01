Juve, le statistiche in vista della partita con il Club Brugge

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della partita con il Club Brugge.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “La penultima giornata della prima fase della UEFA Champions League vedrà la Juventus affrontare in Belgio il Club Brugge. Fischio d’inizio fissato alle ore 21:00 di oggi, martedì 21 gennaio 2025. Avviciniamoci alla sfida contro la formazione belga approfondendo curiosità e statistiche di questa partita! PRECEDENTI Tutti e quattro gli incontri tra Club Brugge e Juventus sono avvenuti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League, con la squadra italiana che ha vinto tre di questi quattro scontri (1P).

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella stessa edizione i bianconeri hanno vinto sia in casa che in trasferta (1-2 in trasferta e 1-0 in casa, nell’annata 2005/2006). CLUB BRUGGE vs ITALIANE Il Club Brugge ha vinto le sue prime tre partite contro le squadre italiane nelle principali competizioni europee, tutte e tre nella Coppa UEFA 1975/1976. Da allora, però, ha vinto solo due dei 20 incontri di questo tipo (6N, 12P), rimanendo senza vittorie in ognuno degli ultimi 14. L’ultima vittoria di una squadra belga contro un’avversaria italiana in UEFA Champions League risale all’ottobre 2003 (Club Brugge-Milan, 1-0). Da allora, le squadre italiane sono rimaste imbattute in 14 partite di questo tipo, 10 delle quali sono terminate con una vittoria (4N). HEAD TO HEAD Il Club Brugge ha vinto tre delle sei partite di UEFA Champions League disputate in questa stagione (1N, 2P). Solo in un’edizione di Coppa dei Campioni ha ottenuto più vittorie: cinque nel 1977/1978, quando ha raggiunto la finale perdendo, poi, contro il Liverpool”.

Le altre statistiche

“Due delle ultime tre marcature in UEFA Champions League dal Club Brugge sono state autoreti, dopo che la squadra belga aveva beneficiato di un’autorete soltanto in due delle sue prime 66 partite nella competizione. L’unica squadra a beneficiare di un’autorete in tre partite consecutive del torneo è stata l’Inter, nell’ottobre del 2002. La Juventus ha mantenuto la porta inviolata in ognuna delle ultime due partite di UEFA Champions League, più di quante ne avesse ottenute nelle precedenti 15 (una). L’ultima volta che ha ottenuto tre clean sheet di fila nella competizione risale al periodo tra settembre e ottobre 2021 (tre in quel caso). I primi due gol della Juventus in questa UEFA Champions League sono stati segnati nel primo tempo, ma gli ultimi sette sono arrivati tutti dopo l’intervallo.

FOCUS GIOCATORI Joel Ordonez è uno dei due soli giocatori Under 21 ad avere giocato tutti i minuti in UEFA Champions League in questa stagione, insieme a Rico Lewis (540). Kenan Yildiz, 19 anni, è il primo giocatore della Juventus a segnare e fare assist in UEFA Champions League da teenager. Con i suoi 22 dribbling, il turco è terzo tra i teenager nella competizione, in questa stagione, per numero di dribbling tentati, dietro a Lamine Yamal (34) e Antonio Nusa (25). Dusan Vlahovic ha partecipato a otto gol in 12 presenze in UEFA Champions League con la Juventus (sei reti e due assist). Solo due giocatori hanno raggiunto quota 10 tra gol e passaggi vincenti in 13 o meno partite con i bianconeri: David Trezeguet nel 2001 (11) e Zinedine Zidane nel 1997 (12)".