Juve, squalifica Cambiaso: Tudor riflette sul suo sostituto

Andrea Cambiaso, espulso nel primo turno di Serie A, ha lasciato un dubbio a Tudor: chi lo sostituirà il bianconero nei prossimi due match?

La vittoria contro il Parma ha aperto con entusiasmo la stagione della Juventus, ma c’è stata anche una nota dolente per Igor Tudor. L’espulsione di Andrea Cambiaso (che salterà 2 giornate), infatti, costringerà infatti il croato a ridisegnare la fascia sinistra nella sfida di domenica prossima contro il Genoa e contro l’Inter.

Una scelta non semplice, visto che il laterale classe 2000 era diventato un punto fermo nel sistema di gioco bianconero. il primo nome sulla lista resta quello di Filip Kostic, sulla carta è il sostituto naturale. Tuttavia, la sua titolarità non è affatto scontata: contro i crociati non è nemmeno entrato in campo e il tecnico non sembra pienamente convinto di affidargli un ruolo da protagonista.