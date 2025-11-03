Juve-Sporting, vittoria obbligatoria: senza i tre punti...

La Juve, venticinquesima nella classifica della League Phase di Champions League, ha bisogno disperatamente dei tre punti

Luciano Spalletti, subentrato a Igor Tudor, si prepara alla seconda partita sulla panchina della Juve. Domani, all’Allianz Stadium, affronterà lo Sporting CP di Lisbona, in una sfida che conta già tantissimo ai fini della classifica della Champions League.

I bianconeri, venticinquesimi nella graduatoria di Phase League, hanno di fatto un solo risultato a disposizione: la vittoria. Un pareggio o una seconda sconfitta consecutiva -dopo quella contro il Real Madrid al Bernabeu- comprometterebbero la campagna europea della Signora.

Dopo lo Sporting, inoltre, la Juventus dovrà gareggiare con formazioni piuttosto complicate: affronteranno Bodo Glimt, Pafos, Monaco e Benfica. La prima e l’ultima saranno piuttosto impegnative, anche perché verrano giocate in trasferta. Al nuovo mister Spalletti il compito di rimettere la squadra sulla retta via.