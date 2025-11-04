Juve-Sporting, Spalletti: "McKennie tuttofare. Stasera sarà..."

Luciano Spalletti, neo allenatore della Juve, è intervenuto nel pre-gara per analizzare la partita di stasera contro lo Sporting CP

Luciano Spalletti, neo allenatore della Juve subentrato a Tudor, esordirà stasera in bianconero nel quarto match della League Phase di Champions League. Ecco le parole del mister nel pre-gara.

“Bisogna far vedere un atteggiamento corretto. L’essenziale è avere disponibilità per quello che vuole la partita: rincorrere, ma quando la palla ce l’abbiamo noi bisogna vedere il livello di calcio che vogliamo proporre. McKennie a sinistra per proteggere un po’ Yildiz?

Sì, mantenendo un po’ lo stesso sistema di gioco McKennie è bravissimo sbattere un po’ da tutte le parti. Lui è bravo in fase sia difensiva che offensiva e serve a far aprire di più Conceicao che ha tante soluzioni, ma fa più fatica dentro al campo. Cosa chiedo in più a Koopmeiners rispetto a Cremona?

Ne abbiamo parlato anche con i calciatori, quando ci sono saltati addosso forte abbiamo fatto velocemente questa azione offensiva. Va bene, ma se stasera giochiamo 50% noi e 50 loro poi sono bravi per tradizione a tenere la palla. Il pacchetto della corsa è quello lì: se stai troppo a ricorrere, poi ne hai meno quando hai la palla”.