Juve-Sporting Lisbona, Spalletti in conferenza: "Contento della prestazione. Yildiz..."

Le parole di mister Spalletti rilasciate in conferenza stampa al termine del match di Champions League tra Juventus e Sporting Lisbona

Mister Spalletti ieri sera al termine della partita tra Juventus e Sporting Lisbona è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito il commento del tecnico toscano sulla prestazione offerta dai bianconeri:

Che partita ha visto? Sulla posizione di Yildiz?

“Kenan può giocare in tutte le parte, perché trova la soluzione in qualsiasi posizione. Poi è corretto fare le cose con logica, ma può giocare ovunque. Sono contento della prestazione della squadra perchè hanno dimostrato carattere e voglia di vincere le partite. Dobbiamo mettere a posto che nello stretto siamo sporchi. Se faremo queste prestazione vinceremo parecchie partite”.

Su Miretti e Adzic?

“Quando si arriva alla Juventus è difficile arrivarci senza qualità. Poi ci sono momenti di condizioni fisiche che fanno le differenze, ma le loro caratteristiche posso farci comodo. Miretti lo conosciamo bene e Adzic ha un grande fisico e un piede molto importante”.

Come sta Zhegrova?

“Lo devo continuare a vedere e secondo quella è la sua posizione. Lui deve rientrare sul sinistro e saltare l’uomo. Mi ha impressionato per la sua rapidità ed è un fulmine sullo stretto. Poi parlando con i medici mi avevano detto che non aveva tanto tempo a disposizione, però poi con l’allenamento crescerà e ci darà delle soluzioni”.

Tanti tiri fatti e pochi subiti…

“Secondo me se andiamo a vedere le squadre che hanno affrontato lo Sporting hanno preso molto più tiri in porti. Loro sanno giocare a calcio con molti giocatori tecnici e con un bravo allenatore. Sono contento dei 14 tiri in porta, perchè togliere il pallino del gioco non è facile”.

Nel finale si è arrabbiato…

“Mi sono arrabbiato con Zhegrova perchè ha sbagliato un passaggio per David, perchè in diverse volte abbiamo regalato la palla a loro. Noi i palloni li abbiamo riconquistato, mentre a loro noi abbiamo regalato tanti palloni”.

Può spiegarci cosa intende per la zeppettina?

“Lo scavino. Zhegrova ha fatto lo scavino più volte. Questo significa avere qualità”.