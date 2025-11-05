Juve-Sporting Lisbona, Rui Borges in conferenza: “Abbiamo dimostrato carattere”

Le parole del tecnico portoghese rilasciate in conferenza stampa dopo la partita contro la Juventus di mister Spalletti

Rui Borges, allenatore dello Sporting Lisbona, ha parlato così della gara disputata contro la Juventus di Spalletti. Le su parole in conferenza stampa:

Oggi è mancata l’esperienza?

“Nella prima parte abbiamo visto entrambe le cose con capacità e caparbietà. Nel secondo tempo non abbiamo controllato bene la partita con la palla nei piedi, ma abbiamo dimostrato carattere contro una grande stadio e in questo stadio. Oggi è stata una grande partita di Champions. Se vogliamo stare con le migliori dobbiamo giocare con umiltà e coraggio”.

Hai pensato di attaccare di più?

“Nella prima parte abbiamo avuto difficoltà e loro stavano creando pericoli. Poi il lato sinistro della Juventus è quello più forte e non volevo sbilanciarmi. Però abbiamo fatto una grande partita e abbiamo occupato bene gli spazi contro una grande squadra. Però ho pensato più volte di attaccare di più e potevamo vincere”.

La Juventus ha creato molto di più…

“Non abbiamo giocato contro una squadra qualunque, ma contro una grande squadra che non ha mai perso in casa sua. Nel primo tempo abbiamo giocato con grande qualità. Nel secondo tempo sono stati superiori, nonostante il nostro possesso palla, però non volevo rischiare in transizione. La Juventus è stata superiore, ma ha creato pericoli solo negli ultimi 5 minuti. Questo fa parte della crescita della nostra squadre e dobbiamo alzare la qualità del nostro gioco, ma in Europa il livello è sempre più alto. La Juventus a livello di intensità è fortissima”.

Hai abbracciato Conceicao?

“È normale quando vedi un tuo coniazione. In Portogallo è molto conosciuto per la sua qualità e noi tutti lo rispettiamo per la sua carriera. Poi è stato allo Sporting e l’affetto è molto grande, ma avrei abbracciato qualsiasi giocatore”.