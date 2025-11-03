Juve-Sporting Lisbona, Kelly verso il forfait: in difesa spazio ancora a Koopmeiners?

Anche ieri il centrale inglese ha lavorato a parte: contro la squadra portoghese in difesa Spalletti potrebbe puntare di nuovo su Koopmeiners

In vista della gara di Champions League di domani sera contro lo Sporting Lisbona, mister Spalletti è chiamato a fare i conti con alcune assenze che lo costringeranno a prendere determinate scelte di formazione. In particolare, con ogni probabilità in campo non si rivedrà Lloyd Kelly: anche ieri il centrale inglese ha lavorato a parte e va verso il forfait per la gara contro i portoghesi.

Contro la squadra di Borges, dunque, si rivedrà come protagonista Koopmeiners, reduce da una delle migliori prestazioni da quando gioca con la Juventus. L’olandese, nello specifico, potrebbe riprendersi il ruolo di braccetto a sinistra, con Kalulu sul lato opposto e uno tra Rugani e Gatti da perno centrale. Mister Spalletti, dal canto suo, prenderà le sue decisioni in base alle condizioni dei calciatori.