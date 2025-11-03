Juve-Sporting, il tecnico Borges: "Siamo pronti. Mi aspetto..."

In esclusiva a Sport Tv, il tecnico dello Sporting CP, Rui Borges, ha analizzato la sfida di Champions League contro la Juve

In esclusiva a Sport Tv, il tecnico dello Sporting CP, Rui Borges, ha analizzato la sfida di Champions League contro la Juve. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore dei lusitani.

Cosa ci si aspetta dalla Juventus?

“Che si mantenga all’interno di quelli che sono i suoi obiettivi. È una squadra molto matura, deve essere una delle squadre con più presenze. La sua qualità è ben evidente. Oltre alla qualità individuale. Un cambio di allenatore porta a un impegno diverso. Abbiamo solo una partita del mister Spaletti da analizzare.”

Lo Sporting è nel suo miglior momento? È possibile portare avanti questo momento?

“Non sono molto incline a pensare alle fasi della stagione. Mi concentro sul prossimo impegno. È chiaro che la squadra sta migliorando sempre più, ha una grande capacità nel gioco offensivo. Credo che sarà super motivata per dare una grande risposta.”

Intende apportare un’altra modifica in attacco?

“È stato solo ed esclusivamente preventivo (Luis Suarez con una protezione al ginocchio ndr), un piccolo fastidio durante la partita, ma nulla di preoccupante. In base a come si svilupperà la partita, prenderemo le decisioni migliori. Un giorno può fare molta differenza. In base alle nostre letture, credo che la squadra che entrerà sarà pronta a dare una risposta.”

Vincere per la prima volta in Italia…

“Credo di sì. Dobbiamo trovare il modo di motivarci sempre di più. Sto sempre parlando di quei momenti in cui andiamo alla ricerca di qualcosa che ci motivi sempre di più. È qualcosa che non è mai stato raggiunto, può segnare la storia di questa squadra nello Sporting. È qualcosa che li deve motivare.”