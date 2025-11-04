Juve-Sporting, i convocati di Spalletti: out Kelly. C’è Rouhi

In occasione della gara contro lo Sporting CP di Lisbona, il tecnico della Juve Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera contro lo Sporting CP, valida per quarta giornata della Phase League di Champions League. Fuori ancora Kelly, che ha già saltato la sfida contro la Cremonese per un problema muscolare, torna invece Yildiz dopo l’assenza in campionato. Convocati anche Rouhi e Scaglia. Di seguito la lista completa.

Convocati Juventus: Perin, Gatti, Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Azdic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, David, Rouhi, Scaglia.