Juve-Sporting, Chiellini a Sky: “Valuteremo un accordo con Vlahovic”

Giorgio Chiellini, eletto da poco consigliere della Lega, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic alla Juve, prima della gara con lo Sporting

Ai microfoni di Sky, prima di Juve-Sporting, è intervenuto Giorgio Chiellini. Ecco le sue parole: “Ringrazio Calvo che l’ha ricevuto precedentemente e spero di poter aiutare nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Spalletti sta cercando di portare la sua esperienza e sensibilità, evitando i cambi drastici e mettendoci del suo. Ha avuto pochi allenamenti ma sta cercando di far passare dei concetti.

Le prime partite sono state difficili e abbiamo fatto fatica e oggi sarebbe importante fare i tre punti. È da inizio anno che dico che Dusan è concentrato e sta pensando solo alla Juve. A tempo debito ci sarà lo spazio per fare delle valutazioni insieme. Da nessuna delle due parti c’è una porta chiusa, vedremo se ci sarà modo di trovare un accordo.

Spalletti elemento di stabilità? Credo che anche in passato la speranza fosse quella di creare dei nuovi cicli e non delle parentesi così brevi. La volontà di entrambe le parti ora è andare oltre gli otto mesi. Proveremo a vincere. L’impatto è stato ottimo e speriamo di proseguire. Tutti pensiamo che possa essere la persona giusta per iniziare un nuovo ciclo.”