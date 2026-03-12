JuveNews.eu
Juve, Spinazzola sulla corsa Champions: “Sarà emozionante fino alla fine”

Lorenzo Focolari – 12 Marzo, 12:01

Notizie Juve, le parole di Spinazzola.

Il pensiero di Leonardo Spinazzola sulle squadre coinvolte nella lotta per un piazzamento nella prossima Champions League.

L’esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, in un’intervista concessa a “Canale 21“, ha parlato della corsa Champions, che vede la Juventus protagonista del rush finale per il quarto posto in classifica con Roma e Como. Di seguito le sue parole:

Come organico Roma e Juve sono superiori, ma la Roma ha l’incognita Europa e ha più partite. Non si sa mai, poi hanno ancora degli scontri diretti. Secondo me sarà una lotta serratissima fino alla fine. Anche questo è il bello del campionato, ci sono rose veramente forti. Il Como penso che abbia il gioco più bello e fluido del nostro campionato, quindi metterà in grande difficoltà tutti”.