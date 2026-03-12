Juve, Spinazzola sulla corsa Champions: “Sarà emozionante fino alla fine”

Il pensiero di Leonardo Spinazzola sulle squadre coinvolte nella lotta per un piazzamento nella prossima Champions League.

L’esterno del Napoli, Leonardo Spinazzola, in un’intervista concessa a “Canale 21“, ha parlato della corsa Champions, che vede la Juventus protagonista del rush finale per il quarto posto in classifica con Roma e Como. Di seguito le sue parole:

“Come organico Roma e Juve sono superiori, ma la Roma ha l’incognita Europa e ha più partite. Non si sa mai, poi hanno ancora degli scontri diretti. Secondo me sarà una lotta serratissima fino alla fine. Anche questo è il bello del campionato, ci sono rose veramente forti. Il Como penso che abbia il gioco più bello e fluido del nostro campionato, quindi metterà in grande difficoltà tutti”.