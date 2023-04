Juve, Spalletti pensa solo allo Scudetto: “Allegri e Sarri? Non devo rispondo”

Dopo la vittoria contro la Juve il Napoli è ormai a un passo dalla vittoria dello scudetto. Nel caso in cui la Lazio non dovesse vincere con l'Inter e il Napoli dovesse invece battere la Salernitana, gli azzurri sarebbero campioni d'Italia. Intervenuto in conferenza stampa Spalletti ha detto: "Ci troviamo di fronte ad una sfida estrema, quelle che se le porti a casa ti danno più forza. E' da tempo che vogliamo vivere queste nottate qui e c'è da viverle nello stesso modo di sempre, riuscendo ad avere chiaro cosa dobbiamo fare in campo e nella preparazione per arrivarci".