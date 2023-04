Ferlaino: “Battere la Juve al 93′ rende felice chi l’ha sempre combattuta”

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha detto la sua sulla gara tra la Juventus ed i partenopei, match vinto dai campani.

Corrado Ferlaino, storico ex presidente del Napoli, ha detto la sua a Il Corriere dello Sport, toccando diversi temi, tra cui la Juventus. Ecco le sue parole: "Battere la Juve al 93′ rende felice chi l’ha combattuta per una vita. Il Napoli, eccezionale, ha potuto approfittare del rendimento appunto alterno di Inter e Milan. Sulla Juve, poi, ha inciso la penalizzazione di 15 punti, per ora restituiti.

Napoli? Sono giorni speciali, mi fanno rivivere quelle sensazioni. Vivo in una casa panoramica e domenica sera, subito dopo la fine della partita, mi sono goduto lo spettacolo dei fuochi pirotecnici partito subito. Non aveva senso aspettare, era già fatta, ma vincere a Torino con la Juve riempie. Lascerei perdere, anche se in questo paese ci hanno considerato spesso italiani di serie B, penserei solo all'aspetto calcistico. Il Napoli ha stravinto il campionato con coraggio, competenza e un pizzico di fortuna.

Ci ho rivisto le immagini di Stoccarda, la vittoria della Coppa UEFA che per me valeva la Champions di oggi, visto il valore delle avversarie. Quella sì che fu una rivincita, quella degli emigranti, di chi era stato costretto ad andare a cercare fortuna lontano dalla propria terra. Ha venti-venticinque fuoriclasse e un Padreterno, Spalletti, che ha costruito una macchina perfetta. La squadra non ha difetti, ha convinto tutti a credere in quel calcio. Anche con la Juve, pure se 1-0, ha avuto momenti di evidente dominio".