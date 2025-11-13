Juve, Spalletti recupera un difensore? Le ultime

Il tecnico della Juve, Luciano Spalletti, può sorridere in vista del prossimo turno di Serie A: un difensore rientra

La Juventus ha da poco terminato l’allenamento. Tolti i convocati in nazionale, gli unici ad aver svolto il lavoro differenziato sono Kelly e Cabal.

La loro tabella di recupero prevederà una serie di sedute personalizzate e la prossima settimana riprenderanno a lavorare gradualmente in gruppo.

Per il colombiano, infortunatosi nella partita di Champions League contro il Villarreal, i tempi sono ancora lunghi. Per quanto riguarda l’inglese, invece, potrebbe rientrare già nel prossimo turno di Serie A, contro la Fiorentina.