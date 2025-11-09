Juve, Spalletti in conferenza stampa:” Dobbiamo migliore perché abbiamo le possibilità”

Le parole del tecnico toscano in conferenza stampa al termine del derby.

Mister Luciano Spalletti, al termine del derby, è intervenuto in conferenza stampa, dove ha spiegato cosa non è riuscita a fare la Juventus per riuscire ad ottenere i tre punti. Leggiamo le sue parole:

Cosa è mancato alla Juventus?

“C’è mancata quella qualità e quella fantasia che bisogna avere quando le partite sono rugginose dal punto di vista dell’intensità. In queste partite ci vuole una precisione maniacale di livello top e poi ci vuole un po’ di fortuna, perché ci sta mancando. Noi dobbiamo migliorare perché abbiamo le possibilità, ma io sono contento di quello che ho visto. Poi abbiamo un’altra partita per conoscere e perchè si lavora su questo. Non siamo contenti, perché nel nostro spogliatoio nessuno era contento ed è giusto così”.

Poi un bilancio dopo le prime tre partite: “Ho la conferma di quello che pensavo. Queste tre partite non mi hanno fatto cambiare idea sulla squadra. Poi abbiamo la possibilità di cambiare modulo. Mi dispiace non andare a casa con i tre punti, però sono cose che in queste partite non ti distruggono, perché ci abbiamo provato per tutta la partite e non possiamo dire nulla ai calciatori. Serve un po’ più di qualità anche in un semplice imbucata. Thuram nel primo tempo ha colpito tre volte lo stesso giocatore ecco sto parlando di queste cose. Poi bene perché il Torino ha grande corsa e abbiamo preso solo 3 ripartenze e abbiamo rischiato solo dopo aver perso due contrasti. Oggi abbiamo concesso davvero il minimo. Siamo stati bravi ad essere equilibrati con le preventive perfette”.