Juve, Spalletti ha fiducia in David. Ma contro lo Sporting...

Luciano Spalletti ha piena fiducia in Jonathan David. Ma contro lo Sporting non sarà il centravanti titolare della Juve

Luciano Spalletti, neo tecnico della Juve subentrato a Tudor, ha riportato il buon umore nello spogliatoio bianconero. Dopo la prima vittoria in campionato, l’allenatore di Certaldo cerca anche i tre punti in Champions League. Stasera, infatti, alle 21 la Signora scenderà in campo contro lo Sporting CP.

Molto probabilmente, contro i portoghesi sarà schierato titolare Dusan Vlahovic, vista l’ultima prestazione contro la Cremonese. La seconda casacca da titolare consecutiva per il serbo, tuttavia, non è un’automatica bocciatura per Jonathan David: il centravanti classe 2000 ha la piena fiducia del mister.

Il canadese fa pienamente parte del progetto Juventus e, nonostante le ultime voci di mercato, non c’è nessuna volontà di cederne il cartellino all’apertura della finestra invernale. L’ex Lille è in Italia da pochi mesi e con un calcio offensivo come quello di Spalletti, potrebbe finalmente trovare la quadra.