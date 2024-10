Juve, ancora Spalletti: "Ecco perchè Gabbia e non Gatti. Su Fagioli..." - JuveNews.eu

Dall'esclusione di Gatti al ballottaggio tra Fagioli e Ricci: le parole del ct dell'Italia Spalletti sui giocatori della Juve

Intervenuto in conferenza stampa il ct dell’Italia Luciano Spalletti ha spiegato l’esclusione del difensore della Juve Gatti e la convocazione al suo posto di Gabbia: “Perché Gabbia e non Gatti? Matteo ha fatto vedere di saper comandare il reparto difensivo, di essere un calciatore molto attento e intenso nel suo modo di fare. Mantiene sempre la linea molto alta, parla spesso con i compagni. Abbiamo avuto questa necessità e l’ho convocato con piacere, è un ulteriore piacere avere un giocatore del Milan perché è un club che può darci molto anche se ora non ci sono molti italiani. Gatti aveva questo problema da sistemare, era nelle condizioni di dover recuperare anche se fosse venuto“.

Juve, le parole di Spalletti

Su Fagioli e Ricci: “Sono entrambi giocatori molto moderni, potrebbero fare entrambi tutti e due i ruoli. Noi abbiamo due partite: io non voglio far pensare che preferisco più uno all’altro. In questo ruolo di ct la prima cosa che devo saper fare è far credere ai giocatori che gli voglio bene. Poi ne devo scegliere undici e andrò a farlo: Ricci ha un po’ più di dinamismo, da raggio d’azione un po’ più lungo. Fagioli un po’ più bravo nello stretto, ma tutti e due sono giocatori tecnici, con cambio di gioco e visione di gioco. Forse Ricci ha un po’ più d’impatto senza palla, ma Fagioli ha fatto vedere di avere queste visioni palla al piede a cui gli altri non arrivano: ha pulizia di gioco e la capacità di andare oltre. Io sono tranquillo con entrambi in quel ruolo lì. Ricci l’avevo convocato precedentemente, per Fagioli mi avevano criticato perché l’avevo portato senza mai giocare ma credo in lui. La partita di Fagioli a Lipsia è un punto di partenza? Io l’ho guardato bene e lui ha qualità indelebili. Poi nella Juventus ci sono altri giocatori che possono giocare al suo posto, ma mi sembra ora sia bello organizzato mentalmente: vuol far vedere il suo talento e noi siamo pronti a prendercelo”.