Juve, Spalletti spiega l’esclusione di Locatelli: le sue parole

Le parole del ct dell'Italia Luciano Spalletti sulla mancata convocazione del centrocampista della Juve Manuel Locatelli

Tra i convocati dal ct Luciano Spalletti per le prossime partite di Nations League dell’Italia non c’è Manuel Locatelli. Una scelta che ha sorpreso molti visto che il centrocampista italiano in questo inizio di stagione con Thiago Motta ha fatto vedere tante ottime giocate. Eppure nonostante questo il giocatore bianconero dovrà accontentarsi di vedere gli Azzurri dal divano di casa sua.

Juve, le parole di Spalletti su Locatelli: “Se avessi portato 2/3 giocatori in più…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Francia il ct dell’Italia Luciano Spalletti è tornato a parlare dell’esclusione del giocatore della Juve: “L’ho visto interessante in questo avvio di stagione con la Juventus e gli vedo qualità ben codificate, visibili. In Ricci e Fagioli spero in qualcosa di più che ancora non hanno fatto vedere. Locatelli è uno che fa parte del gruppo che abbiamo fatto e se avessi portato 2-3 calciatori in più lui sarebbe stato dentro. Ora però ho fatto questa scelta qui e a vedere gli allenamenti penso di doverla riattuare, ho visto la felicità dei giocatori nell’essere sempre dentro. Quei 5-6 in più quando restano ai margini dell’undici contro undici perdono tranquillità, poi entrano cinque minuti e vogliono far vedere tutto”.