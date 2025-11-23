Juve, Spalletti a Mediaset: “Si cambierà qualcosa”

Mister Spalletti è intervenuto ai microfoni di Mediaset per analizzare il pareggio contro la Fiorentina. Leggiamo le sue parole.

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo l’ennesimo pareggio contro la Fiorentina . Il tecnico toscano non usa mezzi termini per analizzare le difficoltà della sua squadra. Di seguito le sue parole:

“E’ vero, facciamo fatica a fare quel passo in più, la partita ha detto questo. Si prende atto, si va a casa e si prova a fare qualcosa di differente. Si prova a ragionare anche in modo diverso.

Si cambierà qualcosa anche dentro il campo per quelle che sono le indicazioni di queste tre partite. Per cambiare le cose forse bisogna cambiare qualcosa anche dentro il campo.Io da quando siamo arrivato tutti mi dicono che dobbiamo vincere facendo riferimento alla storia. Qualcuno probabilmente questo lo subisce, il fardello non è semplice da portare. Questa società ha avuto campioni di tutti i livelli e di tutte le razze, il fatto che lo abbiano fatto tanto in passato incatena qualcuno. Io sono l’allenatore della Juventus e voglio provare a vincere, poi è normale che tutti abbiano timore di non farcela. Ma quando si va in campo si vuole vincere le partite e serve avere questo chiaro in testa”.