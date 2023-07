Juve, dalla Spagna: torna di moda il nome di Rodrigo De Paul

Idea De Paul: l'argentino in rotta con Simeone potrebbe lasciare l'Atletico Madrid durante la finestra estiva di mercato. Juve alla finestra

redazionejuvenews

L'Atletico Madrid sta cercando di fare cassa durante questa finestra estiva di mercato. Al momento la Juve resta vigile per l'ex Udinese Rodrigo de Paul come prossimo rinforzo per la rosa di Massimiliano Allegri. Oltre a lui potrebbero partire anche Carrasco, Morata o Saúl.

Come riferito da Fichajes.net, l'argentino potrebbe lasciare Madrid per conquistarsi il ruolo di titolare indiscusso, cosa che non è accaduta con El Cholo. De Paul resta un giocatore molto apprezzato in Italia e si è a lungo parlato di un possibile ritorno in Serie A. Diversi sono i club interessati: dall'Inter alla Juventus, con i bianconeri al lavoro per rinforzare il centrocampo.

Stando Elgoldigital, la Vecchia Signora è pronta a presentare un’offerta concreta al club spagnolo: si parlerebbe di una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La distanza è minima: l'Atletico ne chiede poco più di venti milioni, cifra decisamente alla portata dei bianconeri. Con i colchoneros il centrocampista ha disputato dal 2021 in tutto 91 partite segnando 7 gol e fornendo 11 assist. De Paul può giocare mezzala in un centrocampo a tre, ma anche come trequartista a supporto delle punte.