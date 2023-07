Rassegna Juve – Capitolo attaccanti: Weah chiama, David risponde?

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale titola: "Juve, Arthur a Firenze fa partire la missione Kessie" . Il centrocampista brasiliano è a un passo dal trasferimento alla Fiorentina e la sua cessione aiuterà il mercato in entrata dei bianconeri. Insieme a lui sono pronti ad andarsene anche Zakaria e McKennie, che finanzieranno così l'assalto a Kessie . L'ex Milan è l'obiettivo numero uno per il centrocampo.

Ieri è stato il giorno della conferenza stampa di presentazione di Weah, che ha rivelato come David gli abbia chiesto com'è l'atmosfera a Torino. Per questo il Corriere dello Sport oggi in edicola titola: "Juve, Weah apre la pista a David". I bianconeri in caso di cessione di Vlahovic dovranno andare alla ricerca di un attaccante e oltre a Lukaku piace anche il bomber canadese del Lille.