Juve, dalla Spagna sono sicuri: a gennaio assalto a De Paul

Secondo i media spagnoli la Juve vorrebbe tornare all'assalto per De Paul: a gennaio i bianconeri proveranno a trattare per il prestito

Certi amori non finiscono mai, fanno giri lunghissimi e poi ritornano... un po' come l' interesse della Juve per Rodrigo De Paul . Secondo i media spagnoli , infatti, i bianconeri sarebbero tornati a pensare al centrocampista argentino e a gennaio potrebbero affondare il colpo.

La Vecchia Signora sarebbe pensando a un prestito con diritto di riscatto condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. Il trasferimento dell'ex Udinese a Torino resta per il momento un sogno dato che per l'Atletico Madrid il giocatore non è in vendita.