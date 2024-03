Juve, Soulè resta o va via? Tacchinardi: “Rischio rimpianto come Coman”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Tacchinardi ha parlato di Soulè:"Ho guardato e riguardato il suo gol con l’Argentina Under 23 e penso di non essere stato l’unico: è davvero una magia. Ma non sono stupito, parliamo di un ragazzo che ha qualcosa di diverso e in più degli altri. Venderlo? No, perché di fantasisti come lui ce ne sono pochi in giro. E chi li ha... o se li tiene stretti o se li fa pagare a peso d’oro. Fossi nella Juventus, in estate riporterei a casa l’argentino e progetterei un super attacco. Cedere Soulé potrebbe rivelarsi un rimpianto nei prossimi anni, un po’ come lo è stato in passato Coman".