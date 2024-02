Juve, tre opzioni per Soulè: possibile scambio con Olise

10 gol e 2 assist in 23 partite in Serie A: la stagione di Matias Soulè al Frosinone è stata fin qui straordinaria. A giugno l'argentino farà però ritorno alla Juve, che non ha ancora deciso quale potrebbe essere il suo futuro.

Molto dipenderà dall'allenatore. Nel 3-5-2 di Allegri non c'è un ruolo chiaro per il classe 2003 ma in caso di 4-3-3 Soulè potrebbe essere un'ala destra di altissimo livello. Altrimenti resta valida l'opzione di una cessione. L'argentino vale 35 milioni di euro e la Juve avrebbe bisogno di quel denaro per sistemare i conti e finanziare il prossimo mercato.