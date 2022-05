News Juve, caccia al post Dybala: novità importanti su Raspadori e Di Maria

La Juve è a caccia di un sostituto di Dybala e tra i nomi accostati ai bianconeri sono forti le voci su Raspadori e Di Maria. Arrivano novità

Per Paulo Dybala la finale di Coppa Italia contro l'Inter e i due match di Serie A contro Lazio e Fiorentina saranno le ultime partite con la maglia della Juventus. Il fantasista argentino al termine della stagione lascerà Torino, pronto a firmare a parametro zero con qualunque squadra lo voglia. La dirigenza bianconera, infatti, non ha trovato un accordo per il rinnovo di contratto e per questo La Joya ha già le valigie in mano.

Per la Juve si è quindi aperto un dilemma importante: con chi sostituirlo? Tanti i nomi accostati ai bianconeri negli ultimi mesi, ma ultimamente si fanno sempre più insistenti le voci attorno a Raspadori e Di Maria. Entrambi gli esterni d'attacco possono essere sostituti all'altezza de La Joya, ma acquistarli non sarà affatto semplice. Intervistato da Rai Sport, il direttore sportivo del Sassuolo Carnevali ha rivelato: " Raspadori va alla Juventus? Non credo, spero che rimanga con noi. Mister Dionisi resta senza ombra di dubbio, è l’unico sicuro di rimanere. Vedremo: abbiamo qualche richiesta per i giocatori, non sarà facile tenere tutti ma vogliamo portare avanti il progetto".

Per quanto riguarda l'esterno argentino del PSG, aumentano le possibilità di vederlo vestire i colori bianconeri. In un'intervista a Urbana Play ha infatti ammesso: "La mia idea? Giocare ancora un anno in Europa per arrivare al Mondiale nel migliore dei modi se vengo convocato, e poi tornare in Argentina. Non so se il Psg vuole che resti. In caso contrario, vedrò la possibilità di qualche squadra in Europa". Nei suoi piani iniziali la Juve era alla ricerca di un giocatore giovane e di prospettiva, ma la possibilità di prendere un grande campione come Di Maria a parametro zero stuzzica e non poco la dirigenza bianconera. Così facendo la Juve avrebbe denaro a sufficienza per provare un colpo grosso a centrocampo, altro reparto che ha bisogno di urgenti rinforzi. Nel frattempo, Alfredo Pedullà ha dato l'annuncio che fomenta i tifosi bianconeri: "Ecco l'offerta bianconera!" <<<