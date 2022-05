Mercato Juve / Pedullà conferma tutto e fa volare i tifosi: “C’è l’offerta!”

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sui movimenti della Juve, svelando anche alcuni retroscena molto importanti

Ci siamo: la finale di Coppa Italia è ad un passo. Poi, in casa Juve si penserà praticamente solo al mercato estivo. Già perché Allegri e i suoi ragazzi hanno chiuso con largo anticipo la questione Champions League, assicurandosi un fondamentale posto tra le prime quattro. Un passaggio di importanza capitale, che permetterà alla Juventus di muoversi con maggiore forza (sia dal punto di vista economico che di prospettive) proprio sul fronte calciomercato. A dire il vero, la dirigenza bianconera si è messa in moto già da molto tempo. Si potrebbe addirittura dire che non ha mai smesso di lavorare dal mercato di gennaio ad oggi, continuando a fare sondaggi, intavolare i primi discorsi e mantenendo vivi svariati contatti.

Alfredo Pedullà, uno dei massimi esperti di mercato, ha fatto il punto della situazione di casa Juve, parlando alla Gazzetta dello Sport di alcuni nomi in orbita bianconera. Si parte con il derby d'Italia per Gleison Bremer: "E' un nome da tenere in forte considerazione. I nerazzurri pensano di essersi mossi prima, il Torino lo valuta almeno 30 milioni". Poi sull'attacco: "La Juventus sta valutando Angel Di Maria, che è stato proposto, ma non ha ancora sciolto tutte le riserve". La notizia che fa infiammare l'ambiente bianconero però è un'altra ancora.

Pedullà infatti ha parlato anche del più grande sogno di calciomercato della Juventus. Sogno che sta diventando in queste ore sempre più concreto: "I bianconeri hanno un budget di 7,5 milioni per gli ingaggi, il tetto massimo. Un retroscena degli ultimi giorni è che è andato in scena un incontro con l'entourage di Paul Pogba. La Juve si è voluta informare, ha voluto capire la fattibilità dell'affare e la richiesta di ingaggio. I bianconeri hanno messo sul tavolo una cifra intorno ai 7/8 milioni di euro, vicina al limite che il club bianconero si è imposto. L'operazione rimane complicata perché Pogba guadagna più del doppio e sicuramente avrà un'offerta in doppia cifra, probabilmente dal PSG". E in tutto questo, attenzione anche agli ultimi clamorosi aggiornamenti del borsino bianconero: "Zaniolo arriva al 40%, Milinkovic al 55%. Ma al 65% arriva lui!" <<<