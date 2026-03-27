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Juve, sosta nazionali: i giocatori bianconeri impegnati oggi

Stefania Palminteri – 27 Marzo, 19:55

Il calendario dei giocatori della Juve impegnati con le Nazionali. Tutto ciò che c'è da sapere sulle partite dei bianconeri di ogni categoria

Dopo la vittoria di ieri sera contro l’Irlanda del Nord (2-0) l’Italia si giocherà l’accesso ai Mondiali 2026 contro la Bosnia. Oltre ai playoff, tuttavia, molte altre squadre saranno impegnate in amichevoli in preparazione al Mondiale. Ma chi sono i giocatori della Juve in campo stasera?

  • Lois Openda (Belgio): contro Stati Uniti (28 marzo ore 20.30)
  • Teun Koopmeiners (Olanda): contro la Norvegia (27 marzo ore 20.45)
  • Filip Kostic (Serbia): contro la Spagna (27 marzo ore 21:00)
  • Vasilije Adzic (Montenegro): contro Svezia U21 (27 marzo ore 18:30)