Juve, sosta nazionali: i giocatori bianconeri impegnati oggi

Dopo la vittoria di ieri sera contro l’Irlanda del Nord (2-0) l’Italia si giocherà l’accesso ai Mondiali 2026 contro la Bosnia. Oltre ai playoff, tuttavia, molte altre squadre saranno impegnate in amichevoli in preparazione al Mondiale. Ma chi sono i giocatori della Juve in campo stasera?
- Lois Openda (Belgio): contro Stati Uniti (28 marzo ore 20.30)
- Teun Koopmeiners (Olanda): contro la Norvegia (27 marzo ore 20.45)
- Filip Kostic (Serbia): contro la Spagna (27 marzo ore 21:00)
- Vasilije Adzic (Montenegro): contro Svezia U21 (27 marzo ore 18:30)