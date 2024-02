Juve, SOS Chiesa: il problema è tutto a livello mentale

Dubbi sul futuro, condizione fisica e approccio mentale: in casa Juve Federico Chiesa non riesce più a lasciare il segno

Roberto Maccarone Redattore 27 febbraio 2024

Se il 2024 sembra essere l'anno di Vlahovic, non si può dire altrettanto di Chiesa. L'attaccante italiano tra problemi fisici e l'esplosione di Yildiz non è più riuscito a lasciare il segno. Da gennaio in avanti per l'attaccante della Juve appena 1 gol.

Intervenuta su TvPlay la giornalista Fabiana Della Valle ha spiegato: "Chiesa influenzato dalla situazione contrattuale? No, non credo. Se non rinnova sceglie lui di non farlo, inoltre ha 'promesso' di non andare via a zero. La Juventus si dice tranquilla perché ha una sorta di pre-accordo con il suo agente".

"Il problema di Fede, secondo me, è che gli infortuni lo hanno condizionato mentalmente: è come se fosse bloccato e ciò non gli dà la possibilità di essere continuo", ha concluso.

