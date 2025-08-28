Juve, sorteggi Champions League 2025/26: le probabili avversarie
Home > Juve News

Juve, sorteggi Champions League 2025/26: le avversarie

Stefania Palminteri
roma
28 Agosto, 12:31
Juve-City
Sorteggi Champions League 2025/26: le probabili avversarie della Juventus. Tutti gli abbinamenti e il calendario

Prende il via oggi l’edizione 2025/26 della Champions League, secondo anno con il nuovo format già sperimentato nella passata stagione. Oggi pomeriggio alle 18, a Montecarlo, andranno in scena i sorteggi, con la Juventus in attesa di conoscere le sue avversarie. Ecco la lista di tutte le squadre partecipanti all’edizione.

Prima fascia
Paris Saint-Germain (FRA)
Real Madrid (ESP)
Man City (ENG)
Bayern München (GER)
Liverpool (ENG)
Inter (ITA)
Chelsea (ENG)
Borussia Dortmund (GER)
Barcellona (ESP)

Seconda fascia
Arsenal (ENG)
Leverkusen (GER)
Atletico Madrid (ESP)
Benfica (POR)
Atalanta (ITA)
Villarreal (ESP)
Juventus (ITA)
Frankfurt (GER)
Club Brugge (BEL)

Terza fascia
Tottenham (ENG)
PSV Eindhoven (NED)
Ajax (NED)
Napoli (ITA)
Sporting CP (POR)
Olympiacos (GRE)
Slavia Praha (CZE)
Bodø/Glimt (NOR)
Marseille (FRA)

Quarta fascia
Copenhagen (DEN)
Monaco (FRA)
Galatasaray (TUR)
Union SG (BEL)
Qarabağ (AZE)
Athletic Club (ESP)
Newcastle (ENG)
Pafos (CYP)
Kairat Almaty (KAZ)

 

 

Leggi anche

Stefania Palminteri · 27 Agosto, 15:03
Juve, frecciatina all’ex Rabiot? Ecco il post che fa impazzire i tifosi
Un post della Juve, pubblicato su X, ha accesso gli animi dei tifosi. Alcuni lo hanno interpretato come una frecciatina all'ex Rabiot
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 14:31
Juve, quale futuro per Filip Kostic? Le ultime sull’esterno serbo
Stefania Palminteri - 27 Agosto, 13:29
PRIMAVERA | Juve-Montero ai titoli di coda. Il piano della società
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 13:01
Juve, squalifica Cambiaso: Tudor riflette sul suo sostituto
Riccardo Focolari - 27 Agosto, 11:29
Parla l’ex Capello: “Juve, sei un cantiere aperto. Ma con Tudor…”
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 15:04
Juve, Bremer che gesto! Lettera ai tifosi: “Mesi complicati, un pensiero fisso”
Stefania Palminteri - 26 Agosto, 12:01
Juve, il futuro di Vlahovic legato a Kolo Muani: dipende tutto dal PSG
x