Juve, sorteggi Champions League 2025/26: le avversarie

Prende il via oggi l’edizione 2025/26 della Champions League, secondo anno con il nuovo format già sperimentato nella passata stagione. Oggi pomeriggio alle 18, a Montecarlo, andranno in scena i sorteggi, con la Juventus in attesa di conoscere le sue avversarie. Ecco la lista di tutte le squadre partecipanti all’edizione.
Prima fascia
Paris Saint-Germain (FRA)
Real Madrid (ESP)
Man City (ENG)
Bayern München (GER)
Liverpool (ENG)
Inter (ITA)
Chelsea (ENG)
Borussia Dortmund (GER)
Barcellona (ESP)
Seconda fascia
Arsenal (ENG)
Leverkusen (GER)
Atletico Madrid (ESP)
Benfica (POR)
Atalanta (ITA)
Villarreal (ESP)
Juventus (ITA)
Frankfurt (GER)
Club Brugge (BEL)
Terza fascia
Tottenham (ENG)
PSV Eindhoven (NED)
Ajax (NED)
Napoli (ITA)
Sporting CP (POR)
Olympiacos (GRE)
Slavia Praha (CZE)
Bodø/Glimt (NOR)
Marseille (FRA)
Quarta fascia
Copenhagen (DEN)
Monaco (FRA)
Galatasaray (TUR)
Union SG (BEL)
Qarabağ (AZE)
Athletic Club (ESP)
Newcastle (ENG)
Pafos (CYP)
Kairat Almaty (KAZ)