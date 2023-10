Juve, sorriso Chiesa: l’attaccante ci prova per l’Inghilterra

Federico Chiesa non si arrende: l'attaccante della Juve starebbe superando le noie fisiche per il match della Nazionale contro l'Inghilterra

Notizie confortanti giungono dal ritiro della Nazionale italiana. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, le condizioni di Federico Chiesa sarebbero migliorate. L'attaccante della Juventus starebbe facendo il possibile per rendersi a disposizione per il match delle qualificazioni agli Europei 2024 contro l'Inghilterra. Il suo recupero sarebbe una buona notizia anche per i bianconeri, impegnati al rientro dalla sosta contro il Milan.